Эмма Хейз: ненавижу, когда меня отправляют в мужские команды

Главный тренер женской команды лондонского «Челси» Эмма Хейз сказала, что ненавидит, когда её отправляют в мужские команды.
После увольнения главного тренера мужской команды Томаса Тухеля британские СМИ писали, что Тодд Боули должен был рассмотреть Хейз в качестве его замены в мужской команде.
«Ненавижу, когда меня спрашивают об управлении мужской командой. Особенно тот случай, когда меня отправляли в «Уимблдон», и скандальный заголовок Sky Sports о том, что я не хочу быть тренером «Уимблдона», так как это оскорбительно. Я тогда обращалась к своим игрокам, сказав, что останусь в «Челси» и что тренировать этих женщин — не оскорбление. Я горжусь тем, каких женщин представляю, и никакие деньги не заставят меня отказаться от этого. В Sky изменились с тех пор, как начали освещать женский футбол, но я понимаю, что всё, что я говорю, — это кликбейт», – приводит слова Хейз The Guardian.
- 19 сентября 2022
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