«Хочу остаться здесь и посвятить себя «Лиону». Тете не намерен возвращаться в «Шахтёр»

Бразильский полузащитник «Шахтёра» Тете, находящийся в аренде в «Лионе», заявил, что не намерен возвращаться в украинский клуб и хочет продолжить карьеру во Франции.

«Конечно, я хочу получить полноценный контракт. Я уже говорил это раньше и скажу ещё раз: я хочу остаться здесь. Все люди вокруг меня должны работать, чтобы найти соглашение, чтобы я мог определённо посвятить себя «Лиону», — приводит слова Тете L'Equipe.

Напомним, Тете перешёл в «Лион» в марте этого года на правах аренды из «Шахтёра». В текущем сезоне Лиги 1 на счету бразильца восемь матчей, в которых он забил четыре гола и отдал две голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в € 22 млн.

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