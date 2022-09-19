«Хочу остаться здесь и посвятить себя «Лиону». Тете не намерен возвращаться в «Шахтёр»
Поделиться
Бразильский полузащитник «Шахтёра» Тете, находящийся в аренде в «Лионе», заявил, что не намерен возвращаться в украинский клуб и хочет продолжить карьеру во Франции.
«Конечно, я хочу получить полноценный контракт. Я уже говорил это раньше и скажу ещё раз: я хочу остаться здесь. Все люди вокруг меня должны работать, чтобы найти соглашение, чтобы я мог определённо посвятить себя «Лиону», — приводит слова Тете L'Equipe.
Напомним, Тете перешёл в «Лион» в марте этого года на правах аренды из «Шахтёра». В текущем сезоне Лиги 1 на счету бразильца восемь матчей, в которых он забил четыре гола и отдал две голевые передачи.
Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в € 22 млн.
Месси недоволен фолом Рамоса на тренировке
Комментарии
- 19 сентября 2022
-
07:43
-
07:21
-
07:15
-
07:10
-
07:00
-
06:57
-
06:38
-
06:35
-
06:20
-
06:14
-
06:02
-
05:56
-
05:48
-
05:42
-
05:38
-
05:27
-
05:26
-
05:16
-
04:39
-
04:18
-
03:58
-
03:37
-
03:17
-
02:51
-
02:37
-
02:16
-
01:57
-
01:37
-
01:16
-
00:54
-
00:53
-
00:43
-
00:43
-
00:24
-
00:02
Партнерский контент