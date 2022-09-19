Тренер «Лиона» Бош пообещал напиться после третьего подряд поражения

Главный тренер «Лиона» Петер Бош рассказал о планах на время международного перерыва из-за матчей сборных.
«Что я буду делать во время перерыва? Я выпью много алкоголя после трёх подряд поражений (улыбается). А если серьёзно, то против «Лорьяна» сыграли плохо, но против «Монако» мы действительно не заслужили проигрыша, потому что играли хорошо. С «ПСЖ» игроки выложились по полной. Я не закрываю глаза на увиденное, но мы движемся в правильном направлении. Чувство прогресса? Безусловно.
Боюсь ли я за свою ситуацию? Мне никогда не страшно. Если мне не дадут времени, так и будет… Но у меня есть чёткое представление о своей работе и о том, как я хочу, чтобы футболисты играли. Мы много тренируемся, мы делаем всё, чтобы выигрывать матчи», — приводит слова Боша RMC Sport.
Напомним, во вчерашнем матче Лиги 1 «Лион» уступил «ПСЖ» со счётом 0:1.
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