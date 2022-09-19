«Попали в историю». Мостовой — о первой победе в роли главного тренера клуба Медиалиги

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от первой победы на посту главного тренера клуба Медиалиги AMC Fight Nights.

«Эмоции положительные, потому что новые ощущения для меня как для профессионального футболиста. Даже после карьеры продолжал где-то играть, но здесь новое, потому что рад за ребят.



Первая игра — первая победа. Хотим или нет, но попали в историю медиафутбола. Ребята просто красавцы, потому что народу приехало очень много.



Понимаю тех, кто не вышел на игру. Соперник был хороший. Многим не удалось поиграть, но все были заряжены и переживали. Здесь заслуга ребят. Они играли и выложились до конца. Это непростая игра. Всегда первые игры тяжёлые, но парни проявили характер. Надо признать, что соперник тоже был хороший: они были помоложе.



Не хочу выделять себя и тренерский штаб. Это победа ребят. Мы до игры сказали ребятам, что в первую очередь всё будет от них зависеть. Они — главные лица. Они впервые играли в таком составе. Поэтому с победой ребят!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.