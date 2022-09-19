Антон Зиньковский поделился эмоциями от возвращения на поле после травмы

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о своём возвращении после травмы. Футболист появился на поле в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Локомотивом» (1:0).

«Какие эмоции после возвращения? Смешанные. Главное, что выиграли, — это вызывает радость. Мы провели хорошую игру с «Локомотивом». Думаю, что болельщикам понравилось. Поздравляю их! Как и поздравляю команду», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

26-летний Зиньковский из-за травмы был вынужден пропустить матч с «Крыльями Советов» (1:0) в Фонбет Кубке России, а также встречи с «Зенитом» (1:2) и «Ростовом» (2:4) в чемпионате России. С «Локомотивом» полузащитник провёл на поле 30 минут, но результативными действиями не отметился.

Зиньковский объяснил шутку про трёх поросят. Видеоролик: