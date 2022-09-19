Главный тренер женского «Челси» Эмма Хейз: мечтаю тренировать сборную Испании

Наставница женского «Челси» Эмма Хейз призналась, что хотела бы работать в сборной Испании.

«Мне нравилось смотреть за Англией на Евро-2022 как болельщику и как тренеру. И чем старше я становлюсь, тем лучше знаю, что нельзя говорить «никогда» ни об одном из этих амплуа. Но моей мечтой в жизни всегда было тренировать Испанию.



Я свободно говорю по-испански и имею степень по испанскому языку. Так что моей мечтой всегда было тренировать Испанию», — приводит слова Хейз The Guardian.

45-летняя Хейз является главным тренером «Челси» с 2012 года. Ранее она также работала в клубах США и в лондонском «Арсенале» в качестве ассистента наставника.

Женская сборная Испании показала состав на Евро с помощью дронов, июль 2022. Видеоролик: