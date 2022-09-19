Главный тренер женского «Челси» Эмма Хейз: мечтаю тренировать сборную Испании
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Наставница женского «Челси» Эмма Хейз призналась, что хотела бы работать в сборной Испании.
«Мне нравилось смотреть за Англией на Евро-2022 как болельщику и как тренеру. И чем старше я становлюсь, тем лучше знаю, что нельзя говорить «никогда» ни об одном из этих амплуа. Но моей мечтой в жизни всегда было тренировать Испанию.
Я свободно говорю по-испански и имею степень по испанскому языку. Так что моей мечтой всегда было тренировать Испанию», — приводит слова Хейз The Guardian.
45-летняя Хейз является главным тренером «Челси» с 2012 года. Ранее она также работала в клубах США и в лондонском «Арсенале» в качестве ассистента наставника.
Женская сборная Испании показала состав на Евро с помощью дронов, июль 2022. Видеоролик:
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