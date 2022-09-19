Вильсон Изидор ответил на вопрос, как улучшить результаты «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор считает, что команде нужно больше работать для улучшения результатов.

«Плохой результат для «Локомотива». Как улучшить результаты? Мы просто должны больше работать», — передаёт слова Изидора корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Локомотив» в 10 матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ) набрал девять очков и занимает в турнирной таблице 12-е место. Вчера, 18 сентября, железнодорожники на выезде уступили «Спартаку» (0:1) в московском дерби. В следующем туре команда Йозефа Циннбауэра сыграет с «Уралом» дома.

22-летний Изидор в текущем сезоне стал автором гола и двух результативных передач в восьми проведённых встречах. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.

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