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Зиньковский: слышал, что с «Локо» Абаскаль хотел провести обратную замену и поменять меня

Зиньковский: слышал, что с «Локо» Абаскаль хотел провести обратную замену и поменять меня
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о своём возвращении на поле после травмы. Он вышел на замену в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Локомотивом» (1:0). Также футболист признался, что слышал о желании наставника красно-белых Гильермо Абаскаля провести обратную замену, чтобы убрать его с поля.

«Я слышал, что Абаскаль хотел провести обратную замену и поменять меня. Да я и сам думал: «Поменяйте меня, сил уже нет (смеётся)». Я пропустил около трёх недель — вышел и набегался. Был ли разговор с Абаскалем после матча? Нет, я был на допинге. Не знаю, что он говорил команде. Да и лично с ним не виделись», — сказал Антон Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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