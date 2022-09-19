Зиньковский: слышал, что с «Локо» Абаскаль хотел провести обратную замену и поменять меня
Поделиться
Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о своём возвращении на поле после травмы. Он вышел на замену в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Локомотивом» (1:0). Также футболист признался, что слышал о желании наставника красно-белых Гильермо Абаскаля провести обратную замену, чтобы убрать его с поля.
«Я слышал, что Абаскаль хотел провести обратную замену и поменять меня. Да я и сам думал: «Поменяйте меня, сил уже нет (смеётся)». Я пропустил около трёх недель — вышел и набегался. Был ли разговор с Абаскалем после матча? Нет, я был на допинге. Не знаю, что он говорил команде. Да и лично с ним не виделись», — сказал Антон Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Комментарии
- 19 сентября 2022
-
10:45
-
10:30
-
10:20
-
10:20
-
10:10
-
10:01
-
10:00
-
09:40
-
09:40
-
09:36
-
09:28
-
09:25
-
09:17
-
09:05
-
08:53
-
08:45
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:18
-
08:05
-
08:00
-
07:55
-
07:43
-
07:21
-
07:15
-
07:10
-
07:00
-
06:57
-
06:38
-
06:35
-
06:20
-
06:14
-
06:02
-
05:56
Партнерский контент