Игрок «Ниццы» раскритиковал судью за своё удаление на 9-й секунде матча чемпионата Франции

Защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо резко высказался о решении судьи Бастьена Дешепи удалить его на девятой секунде матча с «Анже» (0:1) в 8-м туре чемпионата Франции.

«Решение судьи, которое шокировало меня и обрекло мою команду на начало матча с большим минусом. Решения судей в начале сезона весьма сомнительны, даже скандальны, и я надеюсь, что Профессиональная футбольная лига что-то с этим сделает», — написал Тодибо в «Твиттере».

Напомним, в самом начале матча Тодибо сбил нападающего «Анже» Абдаллу Симу и получил красную карточку за фол последней надежды. Однако в «Ницце» считают, что защитник команды Данте был последним футболистом команды перед вратарём, поэтому фол Тодибо нельзя было трактовать как фол последней надежды.