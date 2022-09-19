Игрок «Ниццы» раскритиковал судью за своё удаление на 9-й секунде матча чемпионата Франции
Поделиться
Защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо резко высказался о решении судьи Бастьена Дешепи удалить его на девятой секунде матча с «Анже» (0:1) в 8-м туре чемпионата Франции.
«Решение судьи, которое шокировало меня и обрекло мою команду на начало матча с большим минусом. Решения судей в начале сезона весьма сомнительны, даже скандальны, и я надеюсь, что Профессиональная футбольная лига что-то с этим сделает», — написал Тодибо в «Твиттере».
Напомним, в самом начале матча Тодибо сбил нападающего «Анже» Абдаллу Симу и получил красную карточку за фол последней надежды. Однако в «Ницце» считают, что защитник команды Данте был последним футболистом команды перед вратарём, поэтому фол Тодибо нельзя было трактовать как фол последней надежды.
Комментарии
- 19 сентября 2022
-
10:45
-
10:30
-
10:20
-
10:20
-
10:10
-
10:01
-
10:00
-
09:40
-
09:40
-
09:36
-
09:28
-
09:25
-
09:17
-
09:05
-
08:53
-
08:45
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:18
-
08:05
-
08:00
-
07:55
-
07:43
-
07:21
-
07:15
-
07:10
-
07:00
-
06:57
-
06:38
-
06:35
-
06:20
-
06:14
-
06:02
-
05:56
Партнерский контент