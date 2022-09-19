Баженов: мне не нравится «Локо» — там всё удручающе. Не вижу, за счёт чего могут вылезти

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов после матча команды с «Локомотивом» в 10-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) высказался о положении железнодорожников.

«Положительные впечатления от игры. Единственное, хотел увидеть, как «Спартак» реагирует в плане борьбы и самоотдачи, когда они добегают за своим игроком, — мне это очень понравилось. Ну и борьбу они всю выиграли. «Спартак» сильнее «Локомотива», о чём я и говорил перед игрой. Одного гола мало, хочется, чтобы больше забивали, но результат закономерен.



Игра «Локомотива»? Честно, там всё удручающе. Мне не нравится «Локомотив». Не вижу, за счёт каких качеств они могут вылезти. В клубе какие-то внутренние проблемы, им самим придётся с этим разбираться. Хочу, чтобы «Локомотив» был одним из лидеров чемпионата», – сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Агент Гурцкая: «Локо» похож на дешёвый ситком. Видеоролик: