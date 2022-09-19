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Чернов рассказал, как отреагировал на вызов четырёх игроков «Крыльев» в сборную России

Чернов рассказал, как отреагировал на вызов четырёх игроков «Крыльев» в сборную России
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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов, ранее выступавший за «Крылья Советов», рассказал о реакции на вызов в сборную России четырёх игроков самарской команды.

«На вызов четырёх игроков «Крыльев» в сборную России отреагировал положительно.
Ребята — большие молодцы! Работают, показывают и доказывают на поле. Главный тренер сборной хочет посмотреть новые лица в деле», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в сентябре 2022 года сборная России проведёт тренировочный сбор и сыграет в товарищеском матче с национальной командой Киргизии. РФС также достиг договорённости о проведении в ноябре товарищеских встреч со сборными Ирана и Боснии и Герцеговины.

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