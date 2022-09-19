Александр Головин прокомментировал дебютный гол в сезоне за «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о победе команды над «Реймсом» в 8-м туре чемпионата Франции. Российский футболист в этой игре забил первый мяч в сезоне.

«Удаление у соперника, конечно, повлияло на игру, хотя и до этого мы владели преимуществом. В перерыве внесли определённые коррективы, и хорошо, что получилось забить сразу в начале второго тайма. Это упростило ситуацию. Дальше нужно было сохранять концентрацию и доводить матч до победы, что и удалось сделать.



Есть ли особые эмоции от первого гола в сезоне? Есть позитивные эмоции от победы, от того, что набрали три очка. От своего гола, безусловно, тоже, но личная статистика имеет значение только при условии командного успеха. Здорово, что сейчас мой гол помог нам выиграть», — рассказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.