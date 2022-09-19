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Никита Чернов: «Крылья» чуть-чуть помогли «Спартаку», обыграв «Зенит» в Кубке

Никита Чернов: «Крылья» чуть-чуть помогли «Спартаку», обыграв «Зенит» в Кубке
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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов, ранее выступавший за «Крылья Советов», отметил победу самарской команды в матче группового этапа Кубка России с «Зенитом».

«Игра с «Зенитом» в Кубке? Не хочу говорить про Клаудиньо. Списывался с ребятами из «Крыльев» — поздравил их с победой. У «Зенита» была длинная серия без поражений. Молодым ребятам вдвойне приятно обыграть такого соперника. И заодно чуть-чуть помогли «Спартаку» в Кубке», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним,14 сентября в матче группового этапа Фонбет Кубка России сезона-2022/2023 «Крылья Советов» сыграли с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Самара Арена» в Самаре и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

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