«Я предпочёл слова Хави». Защитник «Барселоны» Кунде — о разговоре с Тухелем
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Защитник «Барселоны» Жюль Кунде объяснил, почему отказался от перехода в «Челси».
«У меня был разговор с Хави. В основном мы говорили о футболе. Я почувствовал в его словах настоящую уверенность, Хави знал меня, мою игру, мои качества. Тренер сказал, что я соответствую его плану игры.
Я также говорил с Томасом Тухелем. Он выразил желание, чтобы я перешёл в «Челси», но я просто предпочёл слова Хави. Я думаю, что в «Барселоне» у нас есть амбиции выиграть все соревнования, в которых мы участвуем. Нам ещё есть куда совершенствоваться», — приводит слова Кунде L'Equipe.
Видеообзор. «Барселона» — «Эльче». Испанская Примера 2022/2023. 6-й тур:
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