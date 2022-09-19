Андрей Червиченко предположил, почему «Локомотив» неудачно выступает в РПЛ

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал возможные причины плохой игры «Локомотива» в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).
«Спартак» был сильнее, отлично провёл первый тайм. Абаскаль выставил атакующий состав с Николсоном и Соболевым, а под ними Промеса. Как мне кажется, немножко озадачил оборону «Локомотива». Логично, что победил «Спартак». Всё по делу.
Игроки в «Локо» неплохие, но у них есть уровень, ниже которого они просто упасть не могут. Вот они на этом нижнем уровне играют, и ничего не предвещает, что может быть что-то лучше.
Может, тренер не очень, а может, не собраны. Бывает, что игроки хорошего уровня, но собраться как конструктор в единый ударный кулак они не могут. Не могут на поле наладить связи, взаимовыручку, взаимопонимание. Отсюда всё и происходит. На самом деле, если сравнить бюджет «Локомотива» и количество игроков, команда не должна находиться после трети части чемпионата на 12-й строчке», – сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Агент Гурцкая: «Локо» похож на дешёвый ситком. Видеоролик:
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