Зиньковский: «Спартаку» будет легче с «Зенитом» без Клаудиньо в Кубке? Без разницы
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался в преддверии предстоящего матча группового этапа Кубка России с «Зенитом». Игра состоится 29 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск.
«Спартаку» будет легче с «Зенитом» без Клаудиньо в Кубке? Без разницы. У нас, как и у них, будет ротация. В Кубке игры не такие, как в РПЛ, — там более спокойно. Да и болельщиков на кубковых матчах меньше… От этого игры немного скучнее», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, недавно «Спартак» и «Зенит» встречались в матче Российской Премьер-Лиги. Тогда сине-бело-голубые оказались сильнее, обыграв москвичей со счётом 2:1.
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