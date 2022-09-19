Зиньковский: «Спартаку» будет легче с «Зенитом» без Клаудиньо в Кубке? Без разницы

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался в преддверии предстоящего матча группового этапа Кубка России с «Зенитом». Игра состоится 29 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск.

«Спартаку» будет легче с «Зенитом» без Клаудиньо в Кубке? Без разницы. У нас, как и у них, будет ротация. В Кубке игры не такие, как в РПЛ, — там более спокойно. Да и болельщиков на кубковых матчах меньше… От этого игры немного скучнее», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, недавно «Спартак» и «Зенит» встречались в матче Российской Премьер-Лиги. Тогда сине-бело-голубые оказались сильнее, обыграв москвичей со счётом 2:1.