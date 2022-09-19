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В «ПСЖ» объяснили, почему отказались от подписания Усмана Дембеле

В «ПСЖ» объяснили, почему отказались от подписания Усмана Дембеле
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Спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос объяснил неподписание французского нападающего Усмана Дембеле несоответствием игрока тактической схеме команды.

«Мы не подписали Дембеле, потому что он вингер, а мы играем по другой системе. Он нравится мне, но у нас были разные планы», — приводит слова Кампоса журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

До окончания сезона-2021/2022 сообщалось, что 25-летний Дембеле может продолжить карьеру в «ПСЖ». Тогда его контракт с «Барселоной» истекал и «ПСЖ» назывался в качестве одного из наиболее вероятных мест продолжения карьеры нападающего. Однако Дембеле позднее подписал новый контракт с «Барселоной».

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