В «ПСЖ» объяснили, почему отказались от подписания Усмана Дембеле
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Спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос объяснил неподписание французского нападающего Усмана Дембеле несоответствием игрока тактической схеме команды.
«Мы не подписали Дембеле, потому что он вингер, а мы играем по другой системе. Он нравится мне, но у нас были разные планы», — приводит слова Кампоса журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
До окончания сезона-2021/2022 сообщалось, что 25-летний Дембеле может продолжить карьеру в «ПСЖ». Тогда его контракт с «Барселоной» истекал и «ПСЖ» назывался в качестве одного из наиболее вероятных мест продолжения карьеры нападающего. Однако Дембеле позднее подписал новый контракт с «Барселоной».
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