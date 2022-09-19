Шамар Николсон: если я завершу карьеру, у моей семьи не останется кормильца
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Нападающий «Спартака» Шамар Николсон объяснил свои слова о том, что ему не на кого положиться. Футболист заявил, что имел в виду не ситуацию в московском клубе, а свою жизнь вне футбола. Ранее Николсон написал в соцсетях: «Я много работаю, потому что не могу облажаться. Мне не на кого положиться. Я — резервный вариант».
«Мои слова в социальных сетях? Эти слова я писал не про «Спартак», не про футбол, это про жизнь. Это про мою личную жизнь. Я остался единственным в своей семье. Мне друзья говорили: если я завершу карьеру футболиста, у моей семьи никого не останется, кто смог бы её содержать, не останется кормильца.
Мог ли я перейти летом в «Галатасарай»? Нет, это неправда. Фейк!» — приводит слова Николсона «РБ Спорт».
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