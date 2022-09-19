Сборная России и ЦСКА поздравили с 32-летием Марио Фернандеса

Пресс-службы московского ЦСКА и сборной России поздравили своего экс-футболиста Марио Фернандеса. Сегодня, 19 сентября 2022 года, фланговому защитнику исполняется 32 года.

«С днём рождения, Супер Марио! За сборную России Фернандес провёл 33 матча и забил пять мячей! С твоим днём, Марио», — написала пресс-служба сборной в «Телеграме».

Московский ЦСКА опубликовал поздравление в похожем стиле: «Сегодня 32 года исполняется легенде ПФК ЦСКА, защитнику, который в каждом из своих 329 матчей в составе красно-синих выкладывался на 200%! С днём рождения, Супер Марио!»

Напомним, по окончании сезона-2021/2022 Фернандес договорился с ЦСКА о приостановке своего контракта по личным причинам. Сообщалось, что игрок вернулся в Бразилию в связи со скорым пополнением его семьи, а не для того, чтобы играть за другую команду.