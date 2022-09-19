Моуринью хотел подписать в «Рому» хавбека «Арсенала» Джаку, Гранит отказался

Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака мог продолжить карьеру в Италии. Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью является поклонником игры швейцарского футболиста и хотел подписать его в свою команду, однако Джака отказался уезжать из Северного Лондона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

29-летний Джака стал игроком «Арсенала» летом 2016 года, перейдя из мёнхенгладбахской «Боруссии». В нынешнем сезоне полузащитник в восьми матчах во всех турнирах забил гол и отдал три результативные передачи. Соглашение между Гранитом Джакой и «Арсеналом» рассчитано до лета 2024 года.



«Арсенал» после семи сыгранных матчей в английской Премьер-лиге занимает в турнирной таблице первое место с 18 очками.

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