Овчинников: Кокорин и Дзюба — молодцы
Поделиться
Бывший вратарь «Локомотива», сборной России и экс-тренер ЦСКА Сергей Овчинников высказался по поводу переезда в Европу двух российских форвардов – Артёма Дзюбы и Александра Кокорина. Первый перешёл в турецкий «Адана Демирспор», второй из «Фиорентины» перебрался в кипрский «Арис».
«Что могу сказать о Кокорине и Дзюбе, которые перебрались в Европу? Парни — молодцы.
Дзюба был не нужен в РПЛ? Не знаю, спросите у клубов. Считаю, Артём — один из лучших нападающих с российским паспортом.
Жалко ли мне Кокорина? Нет. У него выдающаяся карьера получилась. Я видел, как он пахал на тренировках. Это большой профессионал. Да, у него были сложные периоды в карьере, но он всё равно высококачественный футболист», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».
Комментарии
- 19 сентября 2022
-
13:33
-
13:15
-
13:11
-
13:06
-
13:01
-
13:00
-
13:00
-
12:46
-
12:38
-
12:26
-
12:23
-
12:19
-
12:11
-
12:00
-
11:56
-
11:53
-
11:34
-
11:30
-
11:17
-
11:15
-
11:15
-
11:12
-
11:06
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:20
-
10:20
-
10:10
-
10:01
-
10:00
-
09:40
-
09:40
-
09:36
-
09:28
Партнерский контент