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Овчинников: Кокорин и Дзюба — молодцы

Овчинников: Кокорин и Дзюба — молодцы
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Бывший вратарь «Локомотива», сборной России и экс-тренер ЦСКА Сергей Овчинников высказался по поводу переезда в Европу двух российских форвардов – Артёма Дзюбы и Александра Кокорина. Первый перешёл в турецкий «Адана Демирспор», второй из «Фиорентины» перебрался в кипрский «Арис».

«Что могу сказать о Кокорине и Дзюбе, которые перебрались в Европу? Парни — молодцы.

Дзюба был не нужен в РПЛ? Не знаю, спросите у клубов. Считаю, Артём — один из лучших нападающих с российским паспортом.

Жалко ли мне Кокорина? Нет. У него выдающаяся карьера получилась. Я видел, как он пахал на тренировках. Это большой профессионал. Да, у него были сложные периоды в карьере, но он всё равно высококачественный футболист», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

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