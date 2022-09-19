«Челси» готов предложить Ромелу Лукаку и деньги в обмен на Гарри Кейна
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Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер заинтересован в подписании нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Летом 2023 года за форварда сборной Англии готовы предложить права на Ромелу Лукаку и денежную доплату. Об этом сообщает Calciomercatoweb.
29-летний Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». В нынешнем сезоне нападающий в семи матчах английской Премьер-лиги (АПЛ) забил шесть голов и отдал результативную передачу. Соглашение между Кейном и «Тоттенхэмом» истекает в 2024 году.
29-летний Лукаку выступал за «Интер» с 2019 по 2021 год. Сезон назад «Челси» вернул Ромелу в свою команду за € 113 млн, но бельгиец не смог закрепиться в команде и был отправлен в аренду в «Интер».
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
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