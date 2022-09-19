Зимой «Манчестер Юнайтед» собирается подписать нескольких футболистов

Английский «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно намерен усилить свой состав. Такое пожелание высказал главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг. Об этом сообщает Daily Star.

В летнее трансферное окно состав «Манчестер Юнайтед» пополнили нападающий Антони («Аякс»), полузащитник Каземиро («Реал» (Мадрид)), а также защитники Лисандро Мартинес («Аякс») и Тирелл Маласиа («Фейеноорд»). Из «Ньюкасла» был арендован вратарь Мартин Дубравка, а также подписан свободный агент Кристиан Эриксен.



После шести сыгранных матчей в английской Премьер-лиге (АПЛ) у «Манчестер Юнайтед» 12 очков и пятое место в турнирной таблице. В следующем туре команда сыграет с «Манчестер Сити» 2 октября.

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