Сборная России показала, как прошёл первый день сентябрьских сборов

Пресс-служба сборной России опубликовала ролик, посвящённый первому дню сентябрьского сбора национальной команды. На видео запечатлены приезд футболистов, встреча команды в полном составе, тренировка в тренажёрном зале и многое другое.

Напомним, в сентябре сборная России проведёт тренировочный сбор и сыграет в товарищеском матче с национальной командой Киргизии. РФС также достиг договорённости о проведении в ноябре товарищеских встреч со сборными Ирана и Боснии и Герцеговины. Однако позже стало известно, что боснийские футболисты не хотят играть с россиянами, поэтому матч находится на грани срыва.

Свой первый товарищеский матч с командой Киргизии сборная России проведёт 24 сентября в Бишкеке. Встреча с боснийцами запланирована на 19 ноября в Санкт-Петербурге.