Юрист объяснил, сможет ли Сазонов играть за сборную России после вызова в молодёжку Грузии

Спортивный юрист Юрий Зайцев объяснил, сможет ли защитник «Динамо» Саба Сазонов играть за сборную России после вызова в молодёжную национальную команду Грузии.

«Если он сыграет официальный матч за главную сборную Грузии, то вариантов потом поменять сборную практически нет. Есть исключения, которые практически никогда не работают. То есть если он сыграет за главную сборную Грузии, то он точно поменяет статус на легионера и за сборную России выступать уже не сможет.

Если он сыграет в товарищеском матче, независимо от того, основная это сборная или молодёжная, то он имеет возможность всё ещё выбирать между Россией и Грузией.

Если он сыграет официальную игру за молодёжную сборную Грузии, то сейчас в моменте его статус становится легионерским. Один раз через FIFA он будет иметь право поменять спортивное гражданство на российское и выступать за сборную России. Для этого нужно получить разрешение FIFA», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.