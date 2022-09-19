«Ливерпуль» готов сделать новую попытку подписать Вальверде летом 2023-го

Английский «Ливерпуль» не оставляет попыток подписать полузащитника мадридского «Реала» Федерико Вальверде. Минувшим летом мерсисайдцам отказали в трансфере уругвайского футболиста за € 100 млн, однако летом 2023-го «Ливерпуль» готов сделать новую попытку подписать Вальверде. Об этом сообщает Football365.



Ранее сообщалось, что мерсисайдцы были готовы заплатить за трансфер уругвайца порядка € 100 млн за два дня до закрытия трансферного окна, однако мадридский клуб отказался отпускать футболиста. После этого «Ливерпуль» на один сезон арендовал бразильца Артура из «Ювентуса».



Таким образом, данный трансфер мог стать самым дорогим в истории английского клуба. На данный момент таковым является переход Вирджила ван Дейка за € 84,65 млн в «Ливерпуль» из «Саутгемптона».



Вальверде находится в системе «Реала» с 2016 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 70 млн.

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