«Реал» готов продать своего форварда в «Атлетико»

Мадридский «Реал» не будет препятствовать уходу своего нападающего Мариано Диаса в стан своих соседей из «Атлетико», которые намерены усилить атакующую линию. Об этом сообщает El Nacional.

29-летний Мариано оказался в академии «сливочных» в 2011 году. За первую команду мадридского клуба Диас в 74 матчах забил 12 голов и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2023 года. В «Реале» Мариано выиграл девять трофеев, включая две Лиги чемпионов.



Вчера, 18 сентября, «Атлетико» и «Реал» сыграли в рамках 6-го тура чемпионата Испании. Победу одержали «сливочные» со счётом 2:1.

Видеообзор. «Атлетико М» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 6-й тур:

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