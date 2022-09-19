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Экс-вратарь ЦСКА Кырнац: шутки про «Реал» меня не сломали

Экс-вратарь ЦСКА Кырнац: шутки про «Реал» меня не сломали
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Бывший голкипер ЦСКА Георгий Кырнац сообщил, что приостановил профессиональную карьеру и сейчас участвует в медийном футболе. Также он рассказал о шутках в свой адрес по поводу мадридского «Реала». Напомним, Кырнац прославился процентом сухих матчей в Лиге чемпионов – он вышел на поле в концовке игры с «Реалом», отыграл меньше минуты и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

«Сейчас я в медиафутболе, меня пригласили ребята поиграть в удовольствие. Профессиональную карьеру приостановил. Буду ждать.

Шутки про «Реал» никак не сломали карьеру. Наоборот, мне самому было смешно, были реально классные приколы. Не могу сказать, что шутки про «сухарь с «Реалом» меня сломали», — приводит слова Кырнаца «РБ Спорт».

Вышел против «Реала» — и пропал. Где сейчас воспитанник ЦСКА Кырнац Вышел против «Реала» — и пропал. Где сейчас воспитанник ЦСКА Кырнац
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