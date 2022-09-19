Мостовой: матч с Киргизией — очень долгожданный. Но почему они не могут приехать в Россию?

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче российской национальной команды с Киргизией.

«Если в Киргизии какие-то действия, то нашей сборной не стоит ехать. Звоночек неприятный. А почему киргизы не могут сюда приехать? Интрига существует. Наши с киргизами — это очень долгожданный матч. Главное — интрига. Сыграем с киргизами расширенным составом», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в сентябре сборная России проведёт тренировочный сбор и сыграет в товарищеском матче с национальной командой Киргизии. РФС также достиг договорённости о проведении в ноябре товарищеских встреч со сборными Ирана и Боснии и Герцеговины. Однако позже стало известно, что боснийские футболисты не хотят играть с россиянами, поэтому матч находится на грани срыва.



Свой первый товарищеский матч с командой Киргизии сборная России проведёт 24 сентября в Бишкеке. Встреча с боснийцами запланирована на 19 ноября в Санкт-Петербурге.