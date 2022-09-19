Мостовой: матч с Киргизией — очень долгожданный. Но почему они не могут приехать в Россию?

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче российской национальной команды с Киргизией.
«Если в Киргизии какие-то действия, то нашей сборной не стоит ехать. Звоночек неприятный. А почему киргизы не могут сюда приехать? Интрига существует. Наши с киргизами — это очень долгожданный матч. Главное — интрига. Сыграем с киргизами расширенным составом», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, в сентябре сборная России проведёт тренировочный сбор и сыграет в товарищеском матче с национальной командой Киргизии. РФС также достиг договорённости о проведении в ноябре товарищеских встреч со сборными Ирана и Боснии и Герцеговины. Однако позже стало известно, что боснийские футболисты не хотят играть с россиянами, поэтому матч находится на грани срыва.
Свой первый товарищеский матч с командой Киргизии сборная России проведёт 24 сентября в Бишкеке. Встреча с боснийцами запланирована на 19 ноября в Санкт-Петербурге.
- 19 сентября 2022
-
15:25
-
15:16
-
15:02
-
15:01
-
15:00
-
14:37
-
14:24
-
14:20
-
14:10
-
14:10
-
14:04
-
14:00
-
13:33
-
13:15
-
13:11
-
13:06
-
13:01
-
13:00
-
13:00
-
12:46
-
12:38
-
12:26
-
12:23
-
12:19
-
12:11
-
12:00
-
11:56
-
11:53
-
11:34
-
11:30
-
11:17
-
11:15
-
11:15
-
11:12
-
11:06