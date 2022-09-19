Увольнение Брендана Роджерса обойдётся «Лестеру» в € 11,4 млн
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«Лестер» может отложить увольнение главного тренера Брендана Роджерса, чей контракт с командой истекает летом 2025 года. Отставка специалиста сейчас обойдётся клубу в € 11,4 млн. Об этом сообщает The Sun.
«Лестер» набрал одно очко в семи турах и идёт на последнем месте в турнирной таблице. В следующем туре АПЛ соперником «Лестера» станет «Ноттингем Форест», расположившийся на строчку выше.
49-летний Роджерс возглавил «Лестер» в феврале 2019 года. До этого тренер руководил «Селтиком», «Ливерпулем», «Суонси» и другими клубами. Под его руководством команда выигрывала Кубок и Суперкубок Англии. Действующее соглашение между сторонами истекает в 2025 году.
Самые результативные клубы в АПЛ. Видеоролик:
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