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«Арсенал» готов подписать хавбека «Ювентуса» Локателли

«Арсенал» готов подписать хавбека «Ювентуса» Локателли
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Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли входит в сферу интересов лондонского «Арсенала», который ранее уже пытался приобрести действующего чемпиона Европы. Об этом сообщает Calciomercato.

24-летний Локателли стал игроком «Ювентуса» летом 2021 года, перейдя из «Сассуоло» на правах двухгодичной аренды с правом выкупа (с обязательными условиями). В нынешнем сезоне Мануэль в шести матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями. Всего за «Ювентус» Локателли в 49 матчах отличился три раза и отдал пять голевых передач.

Ранее Локателли играл за «Милан», в академии которого и выступал. Юношескую карьеру футболист начал в структуре «Аталанты».

В 2021 году Локателли в составе сборной Италии выиграл чемпионат Европы.

Как футболист может загубить карьеру? Видеоролик:

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