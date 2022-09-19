Грузинский вратарь Мамардашвили подписал новый контракт с «Валенсией»
Поделиться
«Валенсия» объявила о подписании нового контракта с грузинским вратарём Георгием Мамардашвили до 2027 года.
21-летний Мамардашвили — воспитанник тбилисского «Динамо». Также вратарь выступал за «Рустави» и «Локомотив» (Тбилиси), а в «Валенсии» оказался летом 2021 года на правах аренды за € 200 тыс. Спустя полгода испанский клуб выкупил права на футболиста за € 850 тыс.
В 27 матчах за «Валенсию» Мамардашвили пропустил 27 голов и 11 раз сыграл «на ноль». В сентябре прошлого года Георгий дебютировал за сборную Грузии и провёл за национальную команду три матча.
Видеообзор. «Валенсия» — «Сельта». Испанская Примера 2022/2023. 6-й тур:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
Комментарии
- 19 сентября 2022
-
15:25
-
15:16
-
15:02
-
15:01
-
15:00
-
14:37
-
14:24
-
14:20
-
14:10
-
14:10
-
14:04
-
14:00
-
13:33
-
13:15
-
13:11
-
13:06
-
13:01
-
13:00
-
13:00
-
12:46
-
12:38
-
12:26
-
12:23
-
12:19
-
12:11
-
12:00
-
11:56
-
11:53
-
11:34
-
11:30
-
11:17
-
11:15
-
11:15
-
11:12
-
11:06
Партнерский контент