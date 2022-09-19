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Грузинский вратарь Мамардашвили подписал новый контракт с «Валенсией»

Грузинский вратарь Мамардашвили подписал новый контракт с «Валенсией»
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«Валенсия» объявила о подписании нового контракта с грузинским вратарём Георгием Мамардашвили до 2027 года.

21-летний Мамардашвили — воспитанник тбилисского «Динамо». Также вратарь выступал за «Рустави» и «Локомотив» (Тбилиси), а в «Валенсии» оказался летом 2021 года на правах аренды за € 200 тыс. Спустя полгода испанский клуб выкупил права на футболиста за € 850 тыс.

В 27 матчах за «Валенсию» Мамардашвили пропустил 27 голов и 11 раз сыграл «на ноль». В сентябре прошлого года Георгий дебютировал за сборную Грузии и провёл за национальную команду три матча.

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