Поль Погба отреагировал на поражение «Ювентуса» от дебютанта Серии А «Монцы»
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Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба в социальных сетях опубликовал сообщение после поражения команды от «Монцы» (0:1) в 7-м туре чемпионата Италии.
«Мы никогда не сдаёмся, сезон ещё длинный. Мы — «Ювентус», — написал Погба.
«Ювентус» после семи матчей в Серии А занимает в турнирной таблице восьмое место с 10 очками. «Монца», набравшая четыре очка, идёт на 18-й позиции.
29-летний Погба после возвращения в «Ювентус» летом 2022 года ещё ни разу не вышел на поле в официальных матчах. В настоящее время французский футболист восстанавливается после операции на колене и, скорее всего, пропустит предстоящий чемпионат мира в Катаре.
Погба отказался оставить автограф на футболке «МЮ» для фаната. Видеоролик:
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