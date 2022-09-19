«Барселона» интересуется игроком «Реала» Асенсио. У его агента хорошие отношения с клубом

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио может продолжить карьеру в «Барселоне». Каталонцы следят за развитием событий вокруг 26-летнего футболиста, у которого истекает последний год по контракту со «сливочными». Об этом сообщает Mundo Deportivo. По сведениям источника, у агента Асенсио Жорже Мендеша хорошие отношения с «Барселоной», что может помочь возможной сделке.
Асенсио стал игроком «Реала» летом 2015 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл на поле лишь 47 минут в четырёх матчах и забил гол. Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес потребовал от тренирующего команду Карло Анчелотти, чтобы тот реже использовал Асенсио из-за его отказа подписывать новый контракт.
Видеообзор. «Атлетико М» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 6-й тур:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 19 сентября 2022
-
16:59
-
16:54
-
16:51
-
16:40
-
16:26
-
16:10
-
16:06
-
16:00
-
15:54
-
15:50
-
15:35
-
15:30
-
15:25
-
15:16
-
15:02
-
15:01
-
15:00
-
14:37
-
14:24
-
14:20
-
14:10
-
14:10
-
14:04
-
14:00
-
13:33
-
13:15
-
13:11
-
13:06
-
13:01
-
13:00
-
13:00
-
12:46
-
12:38
-
12:26
-
12:23