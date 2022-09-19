«Барселона» интересуется игроком «Реала» Асенсио. У его агента хорошие отношения с клубом

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио может продолжить карьеру в «Барселоне». Каталонцы следят за развитием событий вокруг 26-летнего футболиста, у которого истекает последний год по контракту со «сливочными». Об этом сообщает Mundo Deportivo. По сведениям источника, у агента Асенсио Жорже Мендеша хорошие отношения с «Барселоной», что может помочь возможной сделке.

Асенсио стал игроком «Реала» летом 2015 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл на поле лишь 47 минут в четырёх матчах и забил гол. Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес потребовал от тренирующего команду Карло Анчелотти, чтобы тот реже использовал Асенсио из-за его отказа подписывать новый контракт.

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