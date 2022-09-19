Агент объяснил, почему сборной России нужно лететь в Киргизию, несмотря на боевые действия

Футбольный агент Владимир Абрамов, служивший в армии в Киргизии, объяснил, почему сборной России стоит лететь в Бишкек на товарищеский матч с Киргизией, несмотря на начавшиеся боевые действия в стране. По его словам, «горячая точка» находится на очень большом расстоянии от города, где запланировано проведение матча 24 сентября.

«Стоит ли сборной России лететь в Киргизию, учитывая военные действия с Таджикистаном? Конечно, стоит. Они летят в Бишкек, а не в Баткен. Мне повезло, я прослужил два года в Киргизии, постоянно был в Баткене, будучи офицером Советской армии, проводил финансовые ревизии в военкомате. Там специфическая атмосфера — пески, горы и змеи. А от Баткена до Бишкека далеко, нужно проехать через весь Памир. И там другой мир.

Те, кто живёт в столице, не всегда понимают, что происходит в Ошской области, где находится Баткен. Совершенно другие места, разный климат, разные люди — северные киргизы и южные киргизы, люди с разным менталитетом. Более того, многие северные киргизы не до конца понимают, в чём проблема между Баткеном и Таджикистаном.

Отменят ли игру? Скорее всего, нет. Мнение человека, пролетевшего от Оша до Баткена на кукурузнике, — игру не отменят. Не вижу проблем, если вы летите в Бишкек. Представьте, что во Владивостоке происходят не самые хорошие события. Стоит ли из-за них отменять футбол в Москве?» — приводит слова Абрамова Legalbet.