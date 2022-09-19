Стало известно, почему Саба Сазонов выбрал сборную Грузии вместо сборной России

«Чемпионату» стали известны подробности решения защитника «Динамо» Сабы Сазонова принять предложение играть за сборную Грузии, имея вариант выступать за сборную России.
«РФС вышел на Сазонова с предложением играть за сборную России раньше грузинской Федерации. Российский союз запрашивал паспортные данные игрока и прочие документы, но до реального вызова и предложения долгое время дело не доходило.
Сазонов долгое время ждал активных действий от российской стороны и не собирался отказываться от вызова в сборную России. Но вскоре на игрока вышла грузинская Федерация, которая проявила себя гораздо активнее — пригласила игрока в Грузию, объяснила ему перспективы. После этого Сазонов принял предложение Грузии. К тому моменту, когда Сазонову пришёл вызов в молодёжную сборную России, он уже решил играть за грузинскую сборную», — сказал источник «Чемпионата».
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