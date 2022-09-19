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Стало известно, почему Саба Сазонов выбрал сборную Грузии вместо сборной России

Стало известно, почему Саба Сазонов выбрал сборную Грузии вместо сборной России
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«Чемпионату» стали известны подробности решения защитника «Динамо» Сабы Сазонова принять предложение играть за сборную Грузии, имея вариант выступать за сборную России.

«РФС вышел на Сазонова с предложением играть за сборную России раньше грузинской Федерации. Российский союз запрашивал паспортные данные игрока и прочие документы, но до реального вызова и предложения долгое время дело не доходило.

Сазонов долгое время ждал активных действий от российской стороны и не собирался отказываться от вызова в сборную России. Но вскоре на игрока вышла грузинская Федерация, которая проявила себя гораздо активнее — пригласила игрока в Грузию, объяснила ему перспективы. После этого Сазонов принял предложение Грузии. К тому моменту, когда Сазонову пришёл вызов в молодёжную сборную России, он уже решил играть за грузинскую сборную», — сказал источник «Чемпионата».

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