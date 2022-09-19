Экс-игрок «МЮ» Эвра рассказал о речи Фергюсона перед финалом ЛЧ с «Челси» в 2008 году

Бывший крайний защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал о проникновенной речи главного тренера команды сэра Алекса Фергюсона перед финалом Лиги чемпионов в Москве, который состоялся в мае 2008 года.

«Это было перед финалом Лиги чемпионов 2008 года. Я помню, как он подошёл, сел, посмотрел на всех нас и сказал: «Мы уже выиграли, нам даже не нужно выходить на поле. Посмотрите друг на друга: так много разных национальностей. Я уже выиграл, видя столько разных людей в раздевалке. Представьте себе мать Патриса Эвра, которая должна была кормить 25 детей, как ей трудно. Представьте, что Карлос Тевес вырос в Буэнос-Айресе, в фавелах».

Так у нас возникла эта связь — он говорил не о футболе. Он говорил о нашей жизни, через что мы прошли. И когда мы вышли из раздевалки, то чувствовали себя воинами, готовыми умереть», — цитирует слова Эвра издание Mirror.

Напомним, в финале в Москве «красные дьяволы» обыграли лондонский «Челси» в серии послематчевых пенальти — 6:5 (1:1 в основное время).