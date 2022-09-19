Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Милана» Тео Эрнандес не сыграет в матчах Лиги наций из-за травмы

Защитник «Милана» Тео Эрнандес не сыграет в матчах Лиги наций из-за травмы
Комментарии

Крайний защитник «Милана» Тео Эрнандес получил повреждение приводящей мышцы. Как сообщает Sky Sport Italia, в ближайшее время врачи итальянского клуба проведут расширенное обследование футболиста, чтобы оценить серьёзность травмы.

Таким образом, защитник выбывает из заявки сборной Франции и не примет участие в ближайших матчах Лиги наций, которые должны состояться в конце сентября. Французам предстоит сыграть с командой Австрии (22 сентября), а также с датчанами (25 сентября).

Напомним, что вчера «Милан» в центральном матче седьмого тура итальянской Серии А встретится с «Наполи». Победу в матче праздновали неаполитанцы — команда Лучано Спаллетти победила со счётом 2:1.

Хавбек «Сассуоло» Берарди вступил в перепалку с фанатом

Новость по теме
Пиоли — о поражении «Милана»: если команда хорошо играет, она не должна проигрывать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022