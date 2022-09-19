Защитник «Милана» Тео Эрнандес не сыграет в матчах Лиги наций из-за травмы
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Крайний защитник «Милана» Тео Эрнандес получил повреждение приводящей мышцы. Как сообщает Sky Sport Italia, в ближайшее время врачи итальянского клуба проведут расширенное обследование футболиста, чтобы оценить серьёзность травмы.
Таким образом, защитник выбывает из заявки сборной Франции и не примет участие в ближайших матчах Лиги наций, которые должны состояться в конце сентября. Французам предстоит сыграть с командой Австрии (22 сентября), а также с датчанами (25 сентября).
Напомним, что вчера «Милан» в центральном матче седьмого тура итальянской Серии А встретится с «Наполи». Победу в матче праздновали неаполитанцы — команда Лучано Спаллетти победила со счётом 2:1.
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