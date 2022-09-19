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Грилиш: сказал Холанду: «Даже не знал, что ты умеешь забивать из-за пределов штрафной!»

Грилиш: сказал Холанду: «Даже не знал, что ты умеешь забивать из-за пределов штрафной!»
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Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш поделился мнением о товарище по команде нападающем Эрлинге Холанде.

«В этом сезоне в нашем составе играет лучший нападающий мира. Он одержим целью забивать голы и постоянно быть в штрафной. Это блестящая черта для форварда. Думаю, мы просто должны доставлять мячи в штрафную. Как-то мы с ним говорили и я сказал: «Даже не знал, что ты умеешь забивать из-за пределов штрафной!» — приводит слова Грилиша Goal.com.

Холанд стал игроком «Манчестер Сити» перед началом нынешнего сезона, перейдя из дортмундской «Боруссии» и заключив контракт на пять лет. Ранее за английскую команду выступал его отец Альф-Инге Холанд. В нынешнем сезоне Холанд принял участие в семи матчах английской Премьер-лиги, забил 11 голов и отдал одну результативную передачу.

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