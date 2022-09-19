Грилиш: сказал Холанду: «Даже не знал, что ты умеешь забивать из-за пределов штрафной!»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш поделился мнением о товарище по команде нападающем Эрлинге Холанде.
«В этом сезоне в нашем составе играет лучший нападающий мира. Он одержим целью забивать голы и постоянно быть в штрафной. Это блестящая черта для форварда. Думаю, мы просто должны доставлять мячи в штрафную. Как-то мы с ним говорили и я сказал: «Даже не знал, что ты умеешь забивать из-за пределов штрафной!» — приводит слова Грилиша Goal.com.
Холанд стал игроком «Манчестер Сити» перед началом нынешнего сезона, перейдя из дортмундской «Боруссии» и заключив контракт на пять лет. Ранее за английскую команду выступал его отец Альф-Инге Холанд. В нынешнем сезоне Холанд принял участие в семи матчах английской Премьер-лиги, забил 11 голов и отдал одну результативную передачу.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
- 19 сентября 2022
-
18:21
-
18:11
-
18:08
-
18:06
-
17:58
-
17:48
-
17:41
-
17:40
-
17:30
-
17:19
-
17:19
-
17:14
-
16:59
-
16:54
-
16:51
-
16:40
-
16:26
-
16:10
-
16:06
-
16:00
-
15:54
-
15:50
-
15:35
-
15:30
-
15:25
-
15:16
-
15:02
-
15:01
-
15:00
-
14:37
-
14:24
-
14:20
-
14:10
-
14:10
-
14:04