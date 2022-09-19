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«Бавария» нацелилась на Гарри Кейна

«Бавария» нацелилась на Гарри Кейна
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«Бавария» сделала нападающего лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна своей приоритетной целью в будущее летнее трансферное окно. Об это сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, которые акцентируется на новостях по мюнхенскому клубу.

По сведениям инсайдера, ещё минувшим летом «Бавария» связывалась с представителями английского форварда. При этом сам Кейн также не против присоединиться к мюнхенскому клубу. Скорее всего, руководству «Баварии» придётся выложить за нападающего крупную сумму, близкую к € 100 млн.

29-летний Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». В нынешнем сезоне нападающий в семи матчах английской Премьер-лиги (АПЛ) забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Соглашение между Кейном и «Тоттенхэмом» истекает в 2024 году.

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