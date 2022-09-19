Выездная форма «Барселоны» в следующем сезоне впервые с 70-х годов будет белого цвета

Выездная форма «Барселоны» в следующем сезоне будет полностью белого цвета, сообщает Footyheadlines.
Отмечается, что президент клуба Жоан Лапорта и совет директоров одобрили этот вариант на чемпионат-2023/2024. Также на форме будет использоваться ретро-эмблема, схожая с эмблемой клуба из сезона-1974/1975.
В последний раз «Барселона» выступала в белом комплекте формы в сезоне-1977/1978. До 70-х годов клуб регулярно использовал белые цвета. В текущем сезоне выездная форма «Барсы» выполнена в золотом цвете, а третий комплект — в светло-сером цвете с красно-синим крестом.
Сине-гранатовые занимают второе место в текущем сезоне испанской Примеры, набрав 16 очков после шести матчей. В следующем матче подопечные Хави сыграют в гостях с «Мальоркой» (1 октября, 22:00 мск).
Дубль Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Эльче»:
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