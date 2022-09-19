«Челси» без Абдуллиной сенсационно проиграл «Ливерпулю» в матче женской Суперлиги

Вчера, 18 сентября, женский футбольный клуб «Челси» уступил в первом туре английской Суперлиги «Ливерпулю» со счётом 1:2.
Этот матч стал первым для клуба из Ливерпуля в сезоне и после возвращения в высший дивизион. Отметим, что в ходе встречи было назначено три пенальти, все они были реализованы. Примечательно, что коэффициент на победу «Ливерпуля» перед встречей составлял 29.0, на «Челси» — 1.05.
В составе клуба из Лондона выступает российская защитница Алсу Абдуллина. В прошедшей встрече она не появилась на поле.
В состоявшихся ранее встречах тура лондонский «Арсенал» разгромил «Брайтон» (4:0), «Манчестер Юнайтед» с таким же счётом обыграл «Рединг», бирмингемская «Астон Вилла» со счётом 4:3 переиграла «Манчестер Сити». Также «Тоттенхэм» победил «Лестер» (2:1), а «Вест Хэм» — «Эвертон» (1:0).
Арсен Захарян впервые рассказал о срыве трансфера в «Челси»:
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