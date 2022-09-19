Вингер «Милана» Леау — о поражении от «Наполи»: мы вернёмся сильнее

Португальский вингер «Милана» Рафаэл Леау после поражения от «Наполи» со счётом 1:2 в матче седьмого тура итальянской Серии А высказался о будущем своей команды.
«Мы великие, независимо от степени поражения. В следующей игре мы вернёмся сильнее, чтобы достичь поставленных целей», — написал игрок на своей официальной странице в социальных сетях.
Напомним, Леау пропускал встречу с «Наполи» из-за дисквалификации, полученной в матче с «Сампдорией» (футболист покинул поле из-за двух жёлтых карточек). Для «Милана» поражение от неаполитанцев стало первым по ходу этого сезона.
На данный момент «Наполи» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии — у команды 17 набранных очков при разнице голов 15:5. «Аталанта», также сумевшая набрать 17 очков, идёт на втором месте, у них разница мячей 11:3. На третьем месте идёт «Удинезе» — у них 16 очков (15:7).
Отменённый гол «Милана» в кубковом матче с «Интером»:
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