Лука Джорджевич: думал о возвращении в Россию, даже когда уехал в Данию. Здесь мне хорошо

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич рассказал о ходе переговоров с клубом, а также признался, что хотел вернуться в Россию.
«Вариант с «Сочи» появился неделю назад. Мы всё это время разговаривали, два дня назад я приехал сюда, прошёл медосмотр и сегодня подписал контракт. Так что всё прошло довольно быстро. Сегодня уже тренировался. У команды выходной, поэтому пока занимался индивидуально с тренером по физподготовке. Был на последнем матче, смотрел игру. Всё понравилось.
Конечно, рад вернуться в Россию. Летом я часто думал об этом, даже когда уехал в Данию. Сначала мне казалось, что хочу попробовать себя в европейском чемпионате, но потом быстро понял, что хотел бы вернуться в Россию. Здесь я очень хорошо себя чувствую, эти мысли всё время были в голове», — приводит слова Джорджевича «РБ Спорт».
Напомним, сегодня, 19 сентября, Джорджевич заключил контракт с «Сочи» на правах свободного агента. Последним клубом форварда был датский «Вайле». В составе команды Джорджевич принял участие в 26 матчах и забил шесть голов. В России футболист ранее выступал за «Зенит», тульский «Арсенал» и «Локомотив».
- 19 сентября 2022
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