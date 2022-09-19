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Игонин: каждый матч в Москве хотим убедиться: интрига жива. Но у «Зенита» нет конкурентов

Игонин: каждый матч в Москве хотим убедиться: интрига жива. Но у «Зенита» нет конкурентов
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Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался об отсутствии конкуренции в Российской Премьер-Лиге.

«То, что у «Зенита» нет конкурентов в борьбе за чемпионство, мы говорим об этом уж давно. Перед каждым матчем в Москве мы хотим убедиться, что интрига жива, но получается так, что на дистанции найти борьбу за первое место «Зениту» очень сложно.

Да, команды усилятся, играют в отдельно взятом матче определённое количество времени, возможно, показывают что-то своё, но по очкам, по игре, по показателям у других команд всё плохо», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

После 10 туров лидером Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 является санкт-петербургский «Зенит», набравший 26 очков.

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