Полузащитник «ПСЖ» Марко Вератти получил травму в матче с «Лионом»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Вератти травмировал ногу в матче восьмого тура французского Лиги 1 с «Лионом» и вернётся в Париж для прохождения лечения. Об этом сообщает официальный сайт парижского клуба.

Марко Вератти был включён в заключительный состав сборной Италии на предстоящие матчи Лиги наций. В связи с травмой, игрок не сможет помочь своей команды в этих встречах. Италия должна будет встретиться со сборной Англии (23 сентября) и Венгрии (26 сентября).

Напомним, во вчерашнем матче «ПСЖ» и «Лиона» победу одержал парижский клуб со счётом 1:0 благодаря голу аргентинского нападающего Лионеля Месси. Благодаря этой победе команда сумел единолично возглавить турнирную таблицу французского чемпионата — в активе команды 22 очка. На 2-м месте идёт «Марсель» (20 очков), на 3-м «Лорьян» (19 очков).

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