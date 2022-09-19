Игорь Федотов разобрал работу арбитра в матче «Спартак» — «Локомотив»

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу Кирилла Левникова, который был главным судьёй в дерби «Спартака» и «Локомотива».

«На 38-й минуте Левников не показал жёлтую карточку игроку «Спартака». Зато на 69-й разобрался с попаданием мяча в руку футболиста «Локо» — движения в сторону мяча не было, рука — в естественном положении. Если бы рука была выше плеча или отставлена в сторону — был бы 11-метровый удар. Для Левникова был сложный матч, рад, что ему доверили игру — доказал, что не было никаких заговоров», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Матч закончился победой «Спартака» со счётом 1:0. Единственный гол встречи забил нападающий красно-белых Александр Соболев.