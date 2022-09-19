И. Федотов: ЦСКА должен был играть весь второй тайм вдесятером

Российский футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство матча между ЦСКА и московским «Торпедо», который обслуживал Павел Шадыханов.

«На 20-й минуте Шадыханов не показал карточку футболисту гостей за грубую игру. А на 44-й минуте с поля должны были выгнать Рошу — игрок ЦСКА откровенно бил соперника по лицу, но ему ничего не было. Шадыханову надо было смотреть на скопление игроков, а не на мяч, но главный вопрос по эпизоду — к VAR. ЦСКА должен был играть весь второй тайм вдесятером», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Встреча завершилась сенсационным поражением ЦСКА — 0:1. Единственный гол забил защитник Стефан Шапич. Это победа стала для «Торпедо» первой по ходу нынешнего сезона.