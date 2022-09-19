И. Федотов: ЦСКА должен был играть весь второй тайм вдесятером
Поделиться
Российский футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство матча между ЦСКА и московским «Торпедо», который обслуживал Павел Шадыханов.
«На 20-й минуте Шадыханов не показал карточку футболисту гостей за грубую игру. А на 44-й минуте с поля должны были выгнать Рошу — игрок ЦСКА откровенно бил соперника по лицу, но ему ничего не было. Шадыханову надо было смотреть на скопление игроков, а не на мяч, но главный вопрос по эпизоду — к VAR. ЦСКА должен был играть весь второй тайм вдесятером», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Встреча завершилась сенсационным поражением ЦСКА — 0:1. Единственный гол забил защитник Стефан Шапич. Это победа стала для «Торпедо» первой по ходу нынешнего сезона.
Комментарии
- 19 сентября 2022
-
23:00
-
22:49
-
22:46
-
22:45
-
22:30
-
22:22
-
22:15
-
22:15
-
22:15
-
22:05
-
21:50
-
21:49
-
21:40
-
21:38
-
21:35
-
21:30
-
21:30
-
21:15
-
21:15
-
21:15
-
21:06
-
21:05
-
21:05
-
21:02
-
20:58
-
20:37
-
20:34
-
20:30
-
20:18
-
20:05
-
20:04
-
20:00
-
19:59
-
19:44
-
19:40
Партнерский контент