PR-менеджер Дзагоева — об уходе из ЦСКА: он сделал это с огромной любовью к фанатам

Дарья Арсланова, PR-менеджер полузащитника Алана Дзагоева, рассказала, как футболист покидал стан московского ЦСКА этим летом.

«Алан очень достойно попрощался с ЦСКА — хотя, конечно, не ожидал, что придётся уйти уже этим летом и не был к этому готов. Но сделал это с лёгким сердцем и с огромной любовью к фанатам. Одна из болельщиц ЦСКА написала мне, что несколько дней плакала из-за ухода Алана. Я показала ему сообщение, и он ответил: «Передай, пусть не плачет. Всё будет хорошо, придут новые легенды», — сказала Арсланова в интервью изданию Sport24.

Напомним, этим летом контракт Алана Дзагоева с ЦСКА подошёл к концу и футболист покинул московскую команду на правах свободного агента. В минувшее трансферное окно игрок перешёл в казанский «Рубин», за который выступает в Мелбет Первой Лиге.

Прокоп и игроки «Алании» играют в слова на сборах