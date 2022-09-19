Кавазашвили: матч России и Киргизии пройдёт на дружеской основе. Бояться нечего

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал предстоящий товарищеский матч между сборными России и Киргизии.

«Мы играем в Бишкеке. Бишкек от границы очень далеко. Во-первых, если есть согласие руководства страны, то безопасность полностью гарантирована. Мы столько добивались, чтобы играть на уровне сборных. Нам запретили играть везде, а мы находим возможности играть с дружественными нам странами. Продолжать готовиться к тому, чего мы сами не ожидаем в ближайшее время — разрешения ФИФА и УЕФА выступать в европейских турнирах. Нам бояться ничего.



Футбол будет одним из примеров, который ещё больше укрепит отношения. Не нужно этого бояться. Это будет цементирующим фактором, что мы приезжаем играть к своим друзьям. И мы хотим показать им игру, чтобы они были довольны. Самое главное, что матч пройдёт на дружеской основе и человеческих отношениях», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.